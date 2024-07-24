Ankara’da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alınan karara göre tam ve öğrenci bilet fiyatlarına zam geldi. Peki, Ankara’da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Ankara'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi, ne zaman uygulanacak?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ankara'da toplu taşıma ücretleri; tam biletin 21, öğrenci biletinin 10,50 lira, öğrenci abonmanın ise aylık sınırsız 300 lira olacağı duyuruldu.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alınan karara göre yeni ücretlerin 1 Ağustos 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.