Ankara'da sokakta yürüyen genç kızı kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı

Olay, geç saatlerde Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.A., yönetimindeki 06 PGM 76 plakalı otomobille cadde üzerinde köpeğini gezdiren H.N.K.’nin yanında durdu. Otomobilden inen şüpheli, genç kadına saldırıp beraberindeki köpekle birlikte darbetti. Kadını saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindiren A.A., elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekmeler savurdu.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, KADIN OTOMOBİLDEN KAÇTI

Kadının yardım çığlıkları üzerine çevrede oturanlar A.A.’ya tepki gösterdi. Birçok kişi pencere ve balkonlara çıkarken, bazı kişilerde sokağa çıkarak şehir zorbasının üzerine doğru gitti. Bunun üzerine şüpheli otomobiline binerken bu fırsattan yararlanan H.N.K. ise araçtan dışarı çıktı. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalışırken bu kez onu engellemeye çalışan kadın düşerek, başına kaldırıma çarptı.

Mahalleli kadının etrafından çember oluştururken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek ise bulunamadı.

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ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri ise olay yerinde yaralı kadın ile çevredekilerin bilgisine başvurdu. Ardından polisin yaptığı çalışma ile yeri tespit edilen A.A., kaçtığı otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.