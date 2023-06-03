Ankara'da sağanak; yollar göle döndü

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Kızılay'da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yavaş, "Kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.