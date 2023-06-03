GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da sağanak; yollar göle döndü
ABONE OL

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

03.06.2023 - 14:57 | | DHA
Ankara'da sağanak; yollar göle döndü

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Kızılay'da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Ankarada sağanak; yollar göle döndü

Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yavaş, "Kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: İstanbul'u 120 milyon doların üzerinde gelir bekliyor

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: İstanbul'u 120 milyon doların üzerinde gelir bekliyor

Seyitgazi'de sel suları çekildi, temizlik ve onarım başladı

Seyitgazi'de sel suları çekildi, temizlik ve onarım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı