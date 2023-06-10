Ankara'da roket fabrikasında patlama! Bakanlık açıkladı: 5 işçi şehit oldu

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08.40 sıralarında, işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.

MSB ACI HABERİ DUYURDU: 5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elmadağ’daki MKE Barutsan fabrikasında meydana gelen ve 5 işçinin ölümüne sebep olan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ CBS tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadeleri yer aldı.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 08.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkimeden kaynaklandığı, ilk izlenimde değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde teknik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışanların tamamına ulaşıldı, göçük altında hepsine ulaşıldı. İlk incelemelere göre patlamanın kimyasal tepkime kaynaklı olduğu düşünülüyor."

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, canlı yayında "Burası oldukça büyük bir alan. Fabrika hem MSB hem de İçişleri Bakanlığı'nın mühimmat ihtiyacını üretiyor. Hem de ürünlerin testleri burada yapılıyor.Yaşanan patlama tüm yakın çevreden duyuldu. Alevler de oldukça uzaklardan görüldü. Şu anda alevlerin kontrol altına alındığı yangının söndürüldüğü belirtiliyor" bilgisini paylaştı.

Türkeş, "Patlamada 08.40'da meydana gelmişti. 5 işçinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. MSB 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı. Olay yerinde inceleme ve ardından enkaz kaldırma çalışması yapılacak. Bundan sonraki süreçte patlamanın detayları ortaya çıkacak. Bir kriz masası oluşturuldu. TSK'nın kullandığı mühimmatlar burada üretiliyor. Burada roketler, roketatarlar burada üretiliyor. Askeri patlayıcılar, ateşleyiciler, dinamitler burada üretiliyor. Patlamanın yaşandığı yer dinamit üretim atölyesi. Tesis önünde büyük bir kalabalık var. Çok sayıda işçi yakını burada. Olay yeri ablukaya alınmış durumda. Kalabalık yakınlarından gelecek haberi bekliyor." dedi.