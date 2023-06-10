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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili Bakan Güler'i arayarak tahkikat başlatılması talimatını verdi.

10.06.2023 - 12:50 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'i arayarak bilgi aldı. Erdoğan, tahkikat başlatılması talimatı verdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından şu açıklama yapıldı:

Ankara'da roket fabrikasında patlama! Bakanlık açıkladı: 5 işçi şehit oldu
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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

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