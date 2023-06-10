Bakan Yerlikaya acÄ± haberi duyurdu: Bir ÅŸehidimiz var
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, deprem bÃ¶lgesi Hatay'da geÃ§ici olarak gÃ¶rev yapan Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Selim SarÄ±kaya'nÄ±n ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
10.06.2023 - 10:58 |
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, "GeÃ§ici olarak deprem bÃ¶lgesi Hatayâ€™da gÃ¶rev yapan Komiser YardÄ±mcÄ±mÄ±z Selim SarÄ±kaya ÅŸehit olmuÅŸtur. Åžehidimize Allahâ€™tan rahmet; acÄ±lÄ± ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve Emniyet TeÅŸkilatÄ±mÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Kahraman polisimizin makamÄ± Ã¢li olsun." aÃ§Ä±klamasÄ±yla acÄ± haberi duyurdu.
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