Ankara'da piknikten gelen dört arkadaş trafik kazasında hayatlarını kaybetti!

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.

Topaktaş ve arkadaşlarının akşam saatlerinde piknik yapmak üzere Yakupabdal Tabiat Parkı'na gittiği ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ezgi Yaman ve kuzeni Sevgi Eker'in cenazesi Sincan Cimşit Mezarlığı'nda, Güney Topaktaş ve Yiğitcan Kayı'nın cenazesi ise ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.