Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Abbas ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı. Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe’ye doğru hareket etti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.