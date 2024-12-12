Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.