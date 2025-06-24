Ankara'da kan donduran olay: Cezaevine giren annenin evinde bebek cesedi bulundu!

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 hafta önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine giren G.İ.'nin ailesi, kızlarının yaşadığı apartman dairesini temizlemek istedi.

Evdeki çalışmalar sırasında G.İ.'nin 12 yaşındaki erkek çocuğu E.İ., derin dondurucuda bebek cesedi buldu. Durum üzerine dede A.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 2 aylık erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebeğin kime ait olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kişi korku duyduğunu belirterek, "Bu olaydan sonra sanki kendi evimden soğudum. Hayatımda karakola dahi gitmişliğim yok. Bizim binamıza yakışmayan bir olaydı. Tedirgin hissediyorum. Senelerdir bu apartmanda yaşıyoruz. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Huzursuz oldum. Bu gece uyuyamadım. Komşumuzla çok ilgimiz yoktu. Aşağı katlarda oturduğu için çok görmüyordum. Herhangi bir şey hissetmemiştik" dedi.