Ankara'da inşaatçı kuzenlerin acı ölümü! Asansörlü platform 12'nci katta ortadan ikiye ayrıldı

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi'ndeki inşatta meydana geldi. 15 katlı binada dış cephe sıvası yapmak için kurulan asansörlü platform, 12'nci kattayken aşırı yük nedeniyle ortadan kırılıp ikiye ayrıldı.

İLGİLİ HABER İş kazalarına yönelik video çeken fabrika işçisi, 2 gün sonra iş kazasında öldü

Platformun üzerinde bulunan amca çocukları E.A. ve N.A., beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inşaatta çalışmalar durdurularak, çevrede güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.