GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkara'da inşaatçı kuzenlerin acı ölümü! Asansörlü platform 12'nci katta ortadan ikiye ayrıldı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da inşaatçı kuzenlerin acı ölümü! Asansörlü platform 12'nci katta ortadan ikiye ayrıldı

Ankara'da inşaatçı kuzenlerin acı ölümü! Asansörlü platform 12'nci katta ortadan ikiye ayrıldı

06.10.2025 - 12:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Ankara'da inşaatçı kuzenlerin acı ölümü! Asansörlü platform 12'nci katta ortadan ikiye ayrıldı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatta çalışan E.A. (36) ve kuzeni N.A. (19), dış cephe sıvası yapmak için kurulan platformun aşırı yük nedeniyle kırılması sonucu 12’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi'ndeki inşatta meydana geldi. 15 katlı binada dış cephe sıvası yapmak için kurulan asansörlü platform, 12'nci kattayken aşırı yük nedeniyle ortadan kırılıp ikiye ayrıldı.

İLGİLİ HABER

İş kazalarına yönelik video çeken fabrika işçisi, 2 gün sonra iş kazasında öldü
İş kazalarına yönelik video çeken fabrika işçisi, 2 gün sonra iş kazasında öldü

Ankarada inşaatçı kuzenlerin acı ölümü Asansörlü platform 12nci katta ortadan ikiye ayrıldı

Platformun üzerinde bulunan amca çocukları E.A. ve N.A., beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inşaatta çalışmalar durdurularak, çevrede güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür
#Gündem

Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Sivas'ın gizli lezzeti! Tek malzeme yetiyor, bir anda trend oldu
#Gündem

Sivas'ın gizli lezzeti! Tek malzeme yetiyor, bir anda trend oldu

Muş'ta 30 yıllık hasret sona erdi! Köylerine dönen aileler ektikleri ürünleri hasat etmeye başladı
#Ekonomi

Muş'ta 30 yıllık hasret sona erdi! Köylerine dönen aileler ektikleri ürünleri hasat etmeye başladı