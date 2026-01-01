Ankara Toplu Taşıma Yılbaşında Ücretsiz Mi? 1 Ocak’ta Metro ve Otobüs Ücretsiz Mi?

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Yılbaşı Müjdesi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesinde vatandaşların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceklerini duyurdu. 1 Ocak 2026 tarihinde, yani Yeni Yıl’ın ilk günü, Başkent’te metro, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Böylece, yılbaşı gecesinde eğlencelerini geçiren vatandaşlar, sabaha kadar toplu taşıma araçlarından faydalanarak evlerine rahatça ulaşabilecek.

1 Ocak’ta Toplu Taşıma Saatleri Nasıl Olacak?

Yılbaşında ücretsiz ulaşımın yanı sıra, toplu taşıma sefer saatlerinde de bazı düzenlemeler yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 günü gece yarısı itibarıyla, metro ve otobüs seferleri sabah saatlerine kadar devam edecek. Özel bir durumun söz konusu olduğu 1 Ocak sabahı, toplu taşıma araçları seferlerine belirli bir süre için gece tarifesiyle devam edecek. Yılbaşının sabah saatlerinde özel kutlamalar veya etkinlikler için ek seferler de düzenlenecek.