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Üsküdar'da şüpheli ölüm: Şoför koltuğunda bulundu

05.07.2026 - 10:39Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Üsküdar'da şüpheli ölüm: Şoför koltuğunda bulundu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir otomobilin şoför koltuğunda uzun süre hareketsiz bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde çalışma yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 Üsküdarda şüpheli ölüm: Şoför koltuğunda bulundu

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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