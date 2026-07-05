Başakşehir'de apartmanı soydu: Katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir apartmana giren hırsız, katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Kayaşehir’deki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı çaldı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri, güvenlik kameralarını izlediklerinde ayakkabılarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
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Öte yandan ayakkabıların çalındığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin apartmanda dolaşarak kapı önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.