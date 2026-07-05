GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBaşakşehir'de apartmanı soydu: Katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı
HaberlerGündem Haberleri Başakşehir'de apartmanı soydu: Katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı

Başakşehir'de apartmanı soydu: Katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı

05.07.2026 - 10:45Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Başakşehir'de apartmanı soydu: Katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir apartmana giren hırsız, katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kayaşehir’deki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı çaldı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri, güvenlik kameralarını izlediklerinde ayakkabılarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

 Başakşehirde apartmanı soydu: Katları tek tek dolaşıp ayakkabıları çaldı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Öte yandan ayakkabıların çalındığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin apartmanda dolaşarak kapı önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Üreticiye çifte destek! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı
#Ekonomi

Üreticiye çifte destek! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

Balıkçıların yeni sezonda tek umudu var: Palamut
#Gündem

Balıkçıların yeni sezonda tek umudu var: Palamut

SON DAKİKA: EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Haziran enflasyon oranı açıklandı: Emeklinin zamlı maaşı bu ay yatacak mı? Temmuz maaşları zamlı olarak mı hesaplara yatacak?
#Ekonomi

SON DAKİKA: EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Haziran enflasyon oranı açıklandı: Emeklinin zamlı maaşı bu ay yatacak mı? Temmuz maaşları zamlı olarak mı hesaplara yatacak?