Balıkçıların yeni sezonda tek umudu var: Palamut

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Şahin Balıkçılık tekne sahiplerinden Rahmi Şahin, teknelerin genel bakımını yaptıklarını kaydederek, "Şu anda teknemizi yeni sezona hazırlıyoruz. Genel bakımlarını yapıyor, raspa ve boya işlemlerini tamamlıyoruz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bakım çalışmalarını bu sezon öncesinde de sürdürüyoruz. Bu dönemlerde teknenin tüm bakım işleri yapılırken, ağ bakımları ise daha önceden tamamlanıyor. Bir iki ay içerisinde bu işlemleri bitirdiğimizde zaten yeni sezon başlamış olacak. Biz ağ bakımlarımızı tamamladık. Ancak hâlâ bakım çalışmalarını sürdüren ve işlerini bitiremeyenler var. Yeni sezondan beklentimiz palamut yönünde. Henüz bunu gösterecek net bir işaret görmedik ancak umudumuz o yönde. İnşallah bereketli bir sezon olur" dedi.