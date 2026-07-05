Bin yıldır ayakta, savaşlara ve yıkımlara meydan okudu ama listede yok! Tarih Turizminin gizli haznesi keşfedilmeyi bekliyor

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Kars'ta son verilere göre yaklaşık 810 tescilli kültür varlığının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kop, buna rağmen Kars Kalesi'nin ne UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ne de UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu kaydetti. Kop, "Sağına, soluna baktığımızda toplam 263 tane tescilli yapısı olan ki Kars'ta şu an son verilere göre 810 tane tescilli yapı var. Bu yapılara rağmen ne 22 tane koruma altına alınan kalıcı listede olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şu an halihazırda 79 tane ki çoğusu tamamlanmaya yakın 72 civarında kültürel yapıdan oluşan geçici miras listesi var. Hiçbirinde olmayan muazzam bir kalenin önündeyiz. Niye olmalı? Tıpkı 2015 yılında Diyarbakır Kalesi'nin kalıcı listede olmasından ya da 79 tanesinin hiçbirinden eksik olmayan bu kalenin etrafında Evliya Camisi olarak bildiğimiz Harekani Hazretleri'nin türbesi ve külliyesi ve camisi var. Sadece o da değil, Osmanlı Devleti'nde Süleyman Paşa Camisi olarak bilinen Kümbet Camisi var. Ya da o da değil, Laçın Beyi var. O da değil, Yağlı ya da Ulu Cami olarak bildiğimiz camimiz var. Sadece cami mi var? Hayır. Namık Kemal'in 1853-54 yılında, mutasarruf olan dedesinin yanında kaldığı, hatta ilk dizelerini kaleme aldığı Namık Kemal'in kültür evi var. Sadece bu da değil. Hemen orada 1579 yılında yapılan, son halini 1724-25 yılında ele aldığımız Taşköprü var. Hamamlar var. Hamamlar bir devletin temizliğe verdiği önemi medeniyetin temelini gösterir. Bu kadar elzem olan bir yerin ivedilikle, kesinlikle en azından UNESCO'nun geçici listesine dahil edilmesi lazım" diye konuştu.