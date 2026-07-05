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Şişli’de yankesicilik yaparken yakalandılar! Yaşı 14, suç kaydı 470

05.07.2026 - 09:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Şişli'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1Şişli’de yankesicilik yaparken yakalandılar! Yaşı 14, suç kaydı 470

Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.

2Şişli’de yankesicilik yaparken yakalandılar! Yaşı 14, suç kaydı 470

Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti. Polisleri farkeden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı.

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3Şişli’de yankesicilik yaparken yakalandılar! Yaşı 14, suç kaydı 470

Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direndikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

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Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi.

5Şişli’de yankesicilik yaparken yakalandılar! Yaşı 14, suç kaydı 470

Ayrıca A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.