Ankara için bakan yardımcısından kritik uyarı! 'Bu gece fırtına sınavı olacak'

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ankara’nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN KRİTİK UYARI



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece Ankara’da fırtına sınavı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu gece Ankara’da Fırtına sınavı olacak… — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) November 29, 2021

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI



Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara’da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.