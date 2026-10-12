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Arıcılıkta ezber bozan dev hamle: Gramı altınla yarışıyor!

12.10.2026 - 16:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arıcılıkta sadece bal üretimine bağımlı kalmayıp katma değeri yüksek ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla Karaman'da stratejik bir eğitim programına imza attı. Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, arıcılara yüksek gelir getiren bal arısı zehri üretimi tüm bilimsel detaylarıyla aktarıldı.

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1Arıcılıkta ezber bozan dev hamle: Gramı altınla yarışıyor!

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arıcılıkta katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak ve arıcıların yeni üretim alanlarına yönelmesini desteklemek amacıyla Karaman’da bal arısı zehri üretim eğitimi gerçekleştirdi.

Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitime arıcılar katıldı. Eğitim DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Çaprazlı ve Öğr Gör. Songül Bir tarafından verildi.

2Arıcılıkta ezber bozan dev hamle: Gramı altınla yarışıyor!

ARICILIKTA KATMA DEĞERLİ ÜRETİME DESTEK

Bal arısı zehri, ilaç, kozmetik ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda araştırmalara konu olan, ekonomik potansiyeli yüksek arı ürünleri arasında yer alıyor. Bu alandaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, arıcıların mevcut üretim faaliyetlerini çeşitlendirmeleri ve arıcılıktan elde ettikleri geliri artırmaları açısından önem taşıyor.

Eğitimde, bal arısı zehri üretim teknikleri, üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kaliteli ürün elde edilmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi. Arıcıların sorularının da ele alındığı eğitimle, bilimsel bilgi ve teknik deneyimin doğrudan sahaya aktarılması amaçlandı.

3Arıcılıkta ezber bozan dev hamle: Gramı altınla yarışıyor!

DAGEM’İN BİLGİ VE DENEYİMİ ARICILARLA BULUŞUYOR

Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren DAGEM, arıcılık ve arı ürünleri alanındaki araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Merkez, yalnızca bal üretiminin değil, arı sütü, propolis, polen ve bal arısı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin de geliştirilmesini destekleyen çalışmalara önem veriyor.

Karaman’da gerçekleştirilen eğitim, üniversite-kamu-sektör iş birliğinin arıcılığın geliştirilmesindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. DAGEM’in uzmanlığını arıcılarla buluşturan bu tür çalışmaların, Türkiye’de arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesine, üretim kalitesinin artırılmasına ve arıcılık sektörünün ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

DAGEM, arıcılık alanındaki bilgi ve deneyimini Türkiye’nin farklı bölgelerindeki arıcılarla paylaşarak eğitim, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

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