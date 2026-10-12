Arıcılıkta ezber bozan dev hamle: Gramı altınla yarışıyor!

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Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren DAGEM, arıcılık ve arı ürünleri alanındaki araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Merkez, yalnızca bal üretiminin değil, arı sütü, propolis, polen ve bal arısı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin de geliştirilmesini destekleyen çalışmalara önem veriyor.



Karaman’da gerçekleştirilen eğitim, üniversite-kamu-sektör iş birliğinin arıcılığın geliştirilmesindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. DAGEM’in uzmanlığını arıcılarla buluşturan bu tür çalışmaların, Türkiye’de arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesine, üretim kalitesinin artırılmasına ve arıcılık sektörünün ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.



DAGEM, arıcılık alanındaki bilgi ve deneyimini Türkiye’nin farklı bölgelerindeki arıcılarla paylaşarak eğitim, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.