Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Hendek mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. İstanbul yönünde seyir halinde olan 34 GEK 18 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 27 AKZ 677 plakalı minibüsle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak yan yattı ve bir süre sürüklendi. Kazada minibüste bulunan Yıldız Dertli olay yerinde yaşamını yitirirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.