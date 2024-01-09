AlkollÃ¼ yolcu, uÃ§aÄŸÄ± birbirine kattÄ±

TÃ¼rkiye saatiyle Ã¶nceki gÃ¼n saat 17.30'da Ä°rlanda'nÄ±n Dublin kentinden havalanan Ryanair Hava YollarÄ±'na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±, saat 22.00'de Milas- Bodrum HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yabancÄ± uyruklu yolculardan biri ayaÄŸa kalkarak, yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±. UyarÄ±lara raÄŸmen yerine oturmayan kadÄ±n yolcuya, hostesler mÃ¼dahale etti. AlkollÃ¼ olduÄŸu belirlenen yolcunun baÅŸka bir koltuÄŸa oturmasÄ± saÄŸlandÄ±. Yeniden ayaÄŸa kalkmaya Ã§alÄ±ÅŸan alkollÃ¼ kadÄ±na, bu defa yanÄ±ndaki TÃ¼rk kadÄ±n yolcu mÃ¼dahale etti. AlkollÃ¼ kadÄ±n ise bu sÄ±rada, TÃ¼rk, kadÄ±n yolcuya vurarak, dudaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. Bunun Ã¼zerine 2 kadÄ±n yolcu arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±.

KavgayÄ± araya giren hostesler ve diÄŸer yolcular ayÄ±rdÄ±. AlkollÃ¼ kadÄ±n yere yatÄ±rÄ±larak, gÃ¼Ã§lÃ¼kle zapt edildi. Ä°niÅŸ yapan uÃ§aÄŸÄ±n pistte kalmasÄ± Ã¼zerine diÄŸer uÃ§uÅŸlar da yaklaÅŸÄ±k bir saat geÃ§ yapÄ±ldÄ±. AlkollÃ¼ kadÄ±n, Milas- Bodrum HavalimanÄ±'nda gÃ¶revli polisler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KadÄ±n, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (DHA)