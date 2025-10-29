Alanya'da bin 600 TL, Elazığ'da 500 TL! Müşteriler fiyatlara inanamadı

Haberin Devamı

Elazığ'da 17 yıldır restoran işletmeciliği yapan Fuat Demirbağ, uzun yıllardır öğrenciler ve çalışanlar için uygun fiyatlı ve doyurucu menüler sunuyor. Fiyat politikasıyla her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayan Fuat usta, son olarak Alanya'daki yüksek fiyatlarla kıyaslandığında dikkat çeken bir fark ortaya koydu. Müşterilerden Hüseyin Şahin, "Alanya'da bir lahmacun ve pide için üç kişi bin 600 TL ödedik. Burada ise üç çeşit menüyü sadece 500 TL'ye yedik. Bana göre, burası hem uygun hem lezzetli" dedi. İşletmeci uzun yıllara dayanan deneyimi ve uygun fiyat politikası, özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan gömlek tartışmasına da değinen işletmeci, "Giydiğim gömlek deri tarzı, bana çok hoş geliyordu. Ama sosyal medyada bir baktım ki, çöp poşetine benzetilmiş. Zenginler böyle giydiğinde moda oluyor, Fuat usta giydiğinde çöp poşeti oluyor" ifadelerini kullandı.

17 yıldır ailelerin ve öğrencilerin yanında olduğunu ifade eden esnaf, "Bilen bilir, bilmeyen kendi bilir. Hani diyorlar ki 'olmaz.' Yahu nasıl olmaz. Bakın o paketin özelliğini söylüyorum, 4 tane Adana, 4 tane tavuk şiş, 4 tane lahmacun, 2 tane ciğer ya da 2 tane kuşbaşı fiyatı sadece bin TL. Bu adam daha ne yapsın. Öğrencilere gelince, her zaman ellerinden tutuyorum ve tutmaya da devam edeceğim." dedi.