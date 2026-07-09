Sinop'ta yaban mersini hasadı başladı: Kilogram fiyatı 650 ile 700 lira arasında değişiyor

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Yaban mersininin kilogram fiyatının 650 ile 700 lira arasında değiştiğini belirten Kümeç, "Sağlığımıza yatırım yapmak istiyorsak günde bir avuç yaban mersini tüketelim. Bu faydalı meyvenin herkes tarafından tanınmasını ve tüketilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.