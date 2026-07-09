Dünyanın en eski mumyası 'Buz Adam Ötzi'nin midesindeki siyezi merak eden ünlü şef, Kastamonu'da 12 bin yıllık 'Hitit buğdayı'nı inceledi

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Ondan dolayı 5 bin 300 yıl önce bir insanın beslendiği bir yemeği araştırmak için bir şef olarak ben, Kastamonu'ya geldim.O dönem nasıl pişirildiği, bilmem ama günümüzde hala siyezin pilavlar, kurabiyeler, ekmekler olarak daha vizyoner bir şekilde yapılması bizi mutlu ediyor. Ötzi de acaba bir pilav mı, yoksa bir ekmek mi yedi, keşke onu da bir öğrenebilsek" dedi.