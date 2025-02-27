Alaçatı Ot Festivali'ne sayılı günler kaldı! ‘Bu yılın yöresel ürünü ‘Kaya Koruğu'

Bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında 14’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan Alaçatı Ot Festivali’nin lansman toplantısı İstanbul’da yapıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından yapılan lansman toplantısına basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival, bu yıl ‘Toprak, Zaman ve Tat’ teması ve ‘Kaya Koruğu’ konsepti ile ziyaretçilerini gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel ‘En Güzel Ot Yemeği’ ve ‘En Çok Ot Çeşidini Toplama’ yarışmaları düzenlenecek. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleri de gerçekleştirilecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bugün sadece Alaçatı Ot Festivali'ne konuştuğum bir gün olmasını arzu ederdim. Fakat ne yazık ki sabah güne mevkidaşım Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasıyla başladık. Bu operasyonun bugün yapılmış olması manidar. Çünkü bugün Türkiye tarihinin belki de en önemli günlerinden biri. CHP'nin ön seçim hazırlığında olduğu ve ön seçim aday adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylık lansmanını gerçekleştireceği böylesi önemli bir günde ne yazık ki siyasi algı operasyonlarına başlayarak bugünü gölgelemeye çalıştılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar böylesi önemli bir günü, Türkiye demokrasisi adına atılmış böylesi önemli bir adımı kimse gölgeleyemeyecek" dedi.

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‘POZİTİF DÖNÜŞLER ALDIK’

Alaçatı Ot Festivali'nin Çeşme'nin yalnızca deniz, kum, güneş kültüründen ibaret olmadığının en büyük kanıtı olduğunu ifade eden Denizli, “Festivalle Ege'nin topraklarında yetişen lezzetli otlar dünyaya tanıtılıyor. Bu festivalin geçtiğimiz yıl 13'sünü düzenledik ve aslında adaylık sürecinde gerçekleşen o hazırlık ve organizasyon aşamalarında epey bir zorlandık. Hem adaylık hem bir festival planlamak ve böylesine Türkiye'nin belki de en önemli festivallerin başında yer alan böylesi bir festivale hazırlık yapmış olmak benim için heyecan vericiydi. Kazasız belasız atlattık, çok da pozitif dönüşler aldık" diye konuştu.

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‘BU YILIN YÖRESEL ÜRÜNÜ ‘KAYA KORUĞU'

Bu yıl 17-20 Nisan tarihlerinde Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirilecek festivalde farklı etkinlerle gastronomi kültürünün öne çıkmasını sağlayacaklarını belirten Denizli, bu yılın yöresel ürünü olarak ‘Kaya koruğu’nun seçildiğini ifade ederek "Nisan ayı bazı otları bulmamız da ne yazık ki bize mani oluyordu. Ama Kaya koruğunun bir avantajı var. Daha önce belki sıcak lezzetlerle yemiş olanlarınız olmayabilir. Ben yemedim şahsen. O nedenle heyecanla bekliyorum. Daha çok soğuk meze tarzında tercih edilen bir ot türüdür. Ama tabii yaratıcılığı, şeflerimizin yaratıcılığıyla eminim bu yıl kaya koruğundan farklı yorumlar deneyimleyeceğiz ve farklı yorumların tadına varacağız" ifadelerini kullandı.