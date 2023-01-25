Akşener'in İmamoğlu planı ortaya çıktı! İşte 6'lı Masa'nın ortak adayı...

Seçimlerle ilgili takvim gündemdeki sıcaklığını korurken hem muhalefetten hem de iktidardan art arda açıklamalarda geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim kararının muhtemelen Mart ayı başı gibi alınacağını ifade ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı geldi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan, bununun bir erken seçim olmadığını sadece bir güncelleme olduğunu sözlerine ekledi.

Bu gelişmelerden sonra seçim startı verilirken muhalefette ise hala aday tartışmaları devam ediyor. 6'lı masa, rutin toplantıları dışında, 26 Ocak'taki toplantının ardından bir özel toplantı yapılabileceği konuşuluyor. Bu kez liderlerin sadece adayı konuşmak için bir araya gelebileceği belirtiliyor. Muhalefet cephesinde adayın 15 Şubat'tan önce açıklanması bekleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de 6’lı masadaki aday olması muhtemel ismi yazdı. Selvi, Meral Akşener ile İmamoğlu arasında geçen seçim konuşmasını aktarırken, Kılıçdaroğlu’nun planını yazdı. İşte o detaylar:

EKREM BEKLE

Önce “Gel Ekrem” vardı şimdi bu “Ekrem bekle”ye döndü. Nasıl mı? Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararlılığı karşısında Ekrem İmamoğlu’na, “Sen bu seçimde aday olma. Ben iki yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç, 14’üncü cumhurbaşkanlığına aday olma, iki yıl sonra 15’inci cumhurbaşkanlığına aday ol” diye telkinde bulunduğunu yazmıştım.

İYİ Parti’nin başkanlık divanında bu konu da konuşuluyor. Bazı üyeler Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirince, İmamoğlu’nun önündeki en büyük engelin Kılıçdaroğlu olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na rağmen İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu aday göstermesinin siyasi nezakete uymayacağının altı çiziliyor. “İmamoğlu’nun yaşı genç. 2 yıl beklesin, CHP’ye genel başkan da olabilir, cumhurbaşkanı adayı da olabilir” deniliyor.

İBRE KILIÇDAROĞLU’NDAN YANA

Bakalım Ekrem İmamoğlu sabredebilecek mi? Sanıyorum iş oraya doğru gidiyor. İYİ Parti’de dahi Kılıçdaroğlu’nun adaylığına paralel formüller tartışıldığına göre, Kılıçdaroğlu ortak aday olacak. Ekrem İmamoğlu da sırasını bekleyecek. Artık CHP Genel Başkanlığı mı olur, cumhurbaşkanı adaylığı mı olur, yoksa finali İBB’den mi yapar orasını bilmem.