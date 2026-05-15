GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı: 12 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı: 12 yaralı

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı: 12 yaralı

15.05.2026 - 00:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı: 12 yaralı

Aksaray’da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR’a arakadan çarptığı kazada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray - Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Çavlı (35) yönetimindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden Mehmet Çelik (60) idaresindeki 42 EDC 32 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İLGİLİ HABER

Motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaya ile sürücü hayatını kaybetti
Motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaya ile sürücü hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kazada sürücü İbrahim Çavlı ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkan sürücü ile yolcular ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. 12 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi
Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi

Şanlıurfa’dan Ankara’nın Polatlı ilçesine gittiklerini söyleyen Taha Demir, “Ben arkalarından minibüs ile geliyordum. Trafik tıkandı diye geldim. Kaza olmuş, baktım benim kuzenim çıktı. Şanlıurfa’dan Polatlı’ya gidiyorduk.” diye konuştu. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

6 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili davada karar verildi
#Gündem

6 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili davada karar verildi

Aydın'da 'terör soruşturması' bahanesiyle evli çifti dolandırdılar; 2 tutuklama
#Gündem

Aydın'da 'terör soruşturması' bahanesiyle evli çifti dolandırdılar; 2 tutuklama

Mesaileri başlayan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiye alacak
#Gündem

Mesaileri başlayan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiye alacak