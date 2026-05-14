GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi
HaberlerGündem Haberleri Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi

Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi

14.05.2026 - 23:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)

Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi

Amasya’da arkadaşının iş yerine çay içmek için gelen sürücü, otomobili park etmek isterken fren yerine gaza basınca iş yerinin vitrininden içeri daldı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. A.U. yönetimindeki 05 AU 924 plakalı otomobil, park sırasında kontrolden çıktı. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu birden hızlanan otomobil, iş yerinin vitrinini kırarak içeri girdi.

İLGİLİ HABER

Bayramın vazgeçilmezi tatlının en önemli lezzeti! Fiyatları geriledi, 210 lira oldu
Bayramın vazgeçilmezi tatlının en önemli lezzeti! Fiyatları geriledi, 210 lira oldu

Kaza sırasında iş yerinde bulunan H.B., B.B. ve A.P. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İLGİLİ HABER

Sakarya'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam kapasite dolan Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne can oluyor
Sakarya'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam kapasite dolan Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne can oluyor

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi
#Gündem

Amasya’da fren yerine gaz pedalına bastı, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerine otomobille girdi

Bayramın vazgeçilmezi tatlının en önemli lezzeti! Fiyatları geriledi, 210 lira oldu
#Gündem

Bayramın vazgeçilmezi tatlının en önemli lezzeti! Fiyatları geriledi, 210 lira oldu

Sakarya'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam kapasite dolan Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne can oluyor
#Gündem

Sakarya'da 4 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam kapasite dolan Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne can oluyor