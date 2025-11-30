Aksaray’da satırlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.11.2025 - 00:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)

Aksaray’da kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Selçuk Ağıl'ı (39) satırla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Ağıl, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, satırla Ağıl'a saldırdı. Kalçasına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

