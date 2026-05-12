Aksaray'da polisin yağmur altında alkollü sürücü ve arkadaşı ile imtihanı kamerada

12.05.2026 - 23:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı üzerinde alkol aldıktan sonra trafiğe çıkan ve kaza yapan sürücü, yağmur altında polise zor anlar yaşattı. Defalarca yere düşen ve kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polis memuruna sarılarak kendini kamufle etmeye çalıştı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra arkadaşı V.K. (48) ile 68 AEH 647 plakalı otomobile binip trafiğe çıkan E.K. (58), cadde üzerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Ancak sürücü ve arkadaşı, polis ekiplerine yağmur altında zor anlar yaşattı.

Ayakta bile durmakta güçlük çeken alkollü sürücü, gazetecileri görünce olay yerinden yaya olarak ayrılmak istedi. Bunun üzerine polis memuru sürücünün arkasından giderek şahsı yakalarken, bu kez polis memurunun arkasına geçip sarılan sürücü kendini kamufle etmeye çalıştı. Öte yandan araçta yolcu olarak bulunan sürücünün arkadaşı V.K. ise, polis memurlarına bağırıp çağırdı. Küfür eden V.K., kendisine kazayla ilgili sorular soran polis memurunu görüntü alan basın mensubuna şikayet etti.

Alkolmetreye üflemeyi reddetti, 2.68 promil alkollü çıktı

Alkollü sürücü E.K., alkolmetreye üflemeyi reddetti. İfadesi alınmak üzere polis aracına götürülen sürücüyü gören arkadaşı V.K. gözaltı işlemine itiraz ederek polis memurlarına güçlük çıkardı. Alkollü sürücü ekiplerce polis aracına bindirilirken, zorluk çıkaran arkadaşı da etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen sürücü E.K.'nın yapılan kan ölçümünde 2.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve çeşitli maddelerden yaklaşık 150 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el kondu. Öte yandan sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatıldı.

