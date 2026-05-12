Elektrik direğine yıldırım düştü: O anlar kamerayla görüntülendi
12.05.2026 - 22:20
Bolu’da etkili olan sağanak yağış sırasında elektrik direğine yıldırım düştü. Direğin üst kısmında oluşan kıvılcım cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bolu’da gün boyunca sağanak yağmur ve şiddetli dolu etkili oldu. Kent genelinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak sırasında şimşekler de etkisini sürdürdü.
Yağışın etkili olduğu sırada Alpagutbey Mahallesi’nde bulunan bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte direğin üst kısmında kıvılcımlar oluştu. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.