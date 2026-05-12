Sağanak etkili oldu Çankırı’da metrekareye 41 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı’da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşandı. Yağışın ardından harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaşanan su baskınlarına 331 personel, 57 iş makinesi, 30 motopomp ve 6 dalgıç pompayla müdahale edildiği ifade edildi. Ekiplerin gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80’ine müdahale ettiği belirtildi. Metrekareye 41 kilogram olarak ölçüldüğü ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin ise 75 ayrı su baskını olayına müdahale ettiği kaydedildi.