GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArtvin'de dereye düşen çocuk iple kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Artvin'de dereye düşen çocuk iple kurtarıldı

Artvin'de dereye düşen çocuk iple kurtarıldı

12.05.2026 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ziya AKYILDIZ/ BORÇKA(Artvin), (DHA)

Artvin'de dereye düşen çocuk iple kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde, ayağının kayması sonucu dereye düşerek akıntıya kapılan ve 300 metre sürüklenen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, vatandaşların yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dik duvardan iple inerek yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Haberin Devamı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü.

İLGİLİ HABER

Kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü
Kediye bıçakla zarar veren çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

Güçlü akıntıya kapılan çocuk, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Çocuğun suda sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen kurtarma çalışması başlattı. Çevredekiler, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inerek akıntıyla sürüklenen Eslem’e ulaşmayı başardı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Kurbanlık talebi, yerli üretimdeki artışla karşılanıyor
Kurbanlık talebi, yerli üretimdeki artışla karşılanıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halat yardımıyla bulunduğu sarp bölgeden yola çıkarılan küçük çocuk ve onu kurtaran vatandaş, hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eslem Yenilmez’in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Amasra'da 33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı
Amasra'da 33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı

Güncel Haberler

Elektrik direğine yıldırım düştü: O anlar kamerayla görüntülendi
#Gündem

Elektrik direğine yıldırım düştü: O anlar kamerayla görüntülendi

Sağanak etkili oldu Çankırı’da metrekareye 41 kilogram yağış düştü
#Gündem

Sağanak etkili oldu Çankırı’da metrekareye 41 kilogram yağış düştü

Çorum Alaca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
#Gündem

Çorum Alaca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi