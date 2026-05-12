Kurbanlık talebi, yerli üretimdeki artışla karşılanıyor

Hayvansal Üretim İstatistikleri 2025 raporunun Şubat 2026'da yayımlanan verilerine göre, Türkiye'nin hayvansal üretim kapasitesinde istikrarlı bir büyüme sürüyor. Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin başa, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5,4 artışla 57 milyon 874 bin başa ulaştı; koyun sayısındaki yüzde 5,9'luk artışla 46 milyon 689 bin başa yükseliş de dikkat çekti. Bu tablo, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık arzının yerli kaynaklarla güçlü şekilde desteklendiğini ve küçükbaş başta olmak üzere talebin karşılanmasında tedarik zincirinin güvenilirliğini pekiştirdiğini gösteriyor; aynı zamanda tüketicilere miktar ve çeşitlilik açısından zengin seçenekler sunulabileceğine işaret ediyor. Mehmet Talha Astürk, "Rakamlar, ülkemizin hayvancılık potansiyelinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ancak tüketici için asıl önemli olan, bu potansiyelin nitelikli, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde sofraya ulaşmasıdır. Biz, bu güvenceyi yarım asırlık tecrübemizle sunarak kurban ibadetinin manevi huzurunu pekiştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Büyükbaş ve küçükbaşta büyüme devam ediyor"

Hayvansal üretimdeki bu büyüme trendi, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların stratejik önemini koruduğunu gösteriyor. Artan hayvan varlığı, aynı zamanda üretim süreçlerinde hijyen, kalite kontrolü ve İslami usullere uygunluk gibi kritik standartların daha yakından takip edilmesini gerektiriyor. Tüketiciler, artık sadece ürünün kendisini değil, kaynağını ve üretim aşamalarını da sorguluyor.



Bu beklentilere yanıt vermenin en etkili yolunun entegre üretim modellerinden geçtiğini belirten Mehmet Talha Astürk, şöyle konuştu: "Kurban, büyük bir hassasiyet ve sorumluluk gerektiren bir ibadettir. Tüketicinin bu süreçte endişe duymaması için hayvanın yetiştirilmesinden kesimine, teslimatına kadar her aşamanın kontrol altında olması gerekir."



Astürk sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim için kurban, ticari bir faaliyetten öte, 50 yılı aşkın süredir bize duyulan güvene layık olma sorumluluğudur. Bu nedenle kurbanlıklarımızı kendi çiftliğimizde, doğal yemlerle yetiştiriyoruz. Tüm kesim, paketleme işlemleri veteriner hekim kontrolünde, hijyenik tesislerimizde ve İslami usullere tam riayet edilerek gerçekleştirilmektedir. Amacımız, ailelerin bu mübarek bayramda gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamaktır."