GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

30.12.2025 - 20:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor. Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Aksaray'da soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.

Güncel Haberler

Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Ağrı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Ağrı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Nevşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Nevşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Nevşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Nevşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Bakan Kacır Somali'ye uzay limanının ayrıntılarını açıkladı
#Gündem

Bakan Kacır Somali'ye uzay limanının ayrıntılarını açıkladı