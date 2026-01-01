Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu Vali Kumbuzoğlu, "Sevgili gençler siz yapay zeka ve fan sayfalarıyla yorulmayın. Hele hele antifriz hiç içmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Yeter ki yarın karın tadını çıkarın. Pazartesi gününü kadar okullar 3 gün tatil. Bu arada en güzel kardan adamı yapıp fotoğraf atana ayrıca hediyem olacak," dedi.