GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı!
HaberlerGündem Haberleri Aksaray'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı!

Aksaray'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı!

14.12.2025 - 13:45Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Müberra Gören
Aksaray'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı!

Aksaray’da tırmanış yaptıkları Hasan Dağı’nda kaybolarak mahsur kalan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız (22) ve Yusuf Güney (21), tırmanış sırasında hava şartları nedeniyle kayboldu. Dağda mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Hasan Dağı’na Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığından helikopter ve arama kurtarma ekibi de gönderildi. Dağın yamacında bulunan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı. İlk müdahaleleri helikopterde yapılan gençler, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Güncel Haberler

    Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!
    #Gündem

    Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!

    Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu
    #Gündem

    Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu

    Kentte 2.5 gündür bir damla su yok! Marketlerde içme suyu kalmadı
    #Gündem

    Kentte 2.5 gündür bir damla su yok! Marketlerde içme suyu kalmadı