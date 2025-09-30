Aksaray'da acı haber! Askeri personel şehit oldu, bir sivil de hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı.

2 ASKERİ PERSONEL ŞEHİT OLDU 1 SİVİL DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberin Devamı

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ (Güncelleme)

Aksaray'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptığı kazada yaralanan 4 kişiden 1 askeri personel de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Böylece kazada şehit sayısı 2'e yükseldi.

Haberin Devamı

VALİ: YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastanede önünde açıklama yapan Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen, elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkisinde sabah 07.00 sularında meydana gelmiştir. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'nin durumu normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kimlik belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.