MARSU harekete geçti! Mardin'de 40 yıllık sorun tarih oluyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ne içme suyu sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle fiziki su kayıplarının yoğun olarak yaşandığı ana isale hattında yenileme çalışmalarına başladı.
kaynak olarak ekleyin
MARSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla içme ve kullanma suyu iletim altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Koyunlu Mahallesi'ndeki terfi merkezinden Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'ne içme suyu sağlayan, yıllar içerisinde fiziksel özelliklerini büyük ölçüde yitiren, yüksek oranda fiziki su kayıplarına neden olan ve kayıt dışı kullanımlar nedeniyle sık sık arızaların yaşandığı 10 kilometrelik çelik ana isale hattı yenileniyor. Proje kapsamında toplam 10 kilometre uzunluğundaki ana isale hattı, düktil font borular kullanılarak yenilenecek.
Zamanla meydana gelen deformasyon nedeniyle fiziki su kayıplarının yoğun olarak yaşandığı ana isale hattında yenileme çalışmalarının yanı sıra, mevcut güzergâhının tarım arazilerinden geçmesi nedeniyle arızalara müdahalede yaşanan güçlükleri ortadan kaldırmak amacıyla deplase çalışması da gerçekleştiriliyor. Böylece hattın işletme, bakım ve onarım süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi hedeflenirken, mevcut 200 milimetre çapındaki çelik boru hattı, 300 milimetre çapındaki düktil borularla yenilenerek hem daha dayanıklı hale getirilecek hem de su iletim kapasitesi artırılacak.
MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, yaptığı açıklamada göreve başladıkları günden bu yana özellikle ekonomik ömrünü tamamlayan, işlevselliğini yitiren ve fiziki su kayıplarının yüksek olduğu ana isale hatlarının yenilenmesine odaklandıklarını ifade etti. Ana isale hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erçin, Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında 18,5 kilometrelik Koyunlu ana isale hattını yenileyerek hizmete aldıklarını hatırlattı. Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan Kabala ana isale hattının yenilenmesine başladıklarını dile getiren Erçin, terfi merkezinden yerleşim birimine kadar olan güzergâh üzerinde birçok su kaybının ve fiziki kayıpların yaşandığı bir isale hattı olduğunu söyledi. Yenileme çalışmalarında tercih ettikleri düktil font boruların Avrupa ülkelerinin ana isale hatlarında yaygın olarak tercih edildiğini aktaran Erçin, "Burada 300'lük düktil boru seçildi. Özel bir boru. Özellikle kayıt dışı kullanım açısından da çok daha güvenli bir boru. Bu hattı olabildiğince kısa sürede, 100 günün altında bir sürede tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile emeği geçenlere teşekkür eden Kabala Mahallesi Muhtarı Feyzi Barak ise, mevcut ana isale hattında zamanla su veriminde düşüş yaşandığını belirterek, yenileme çalışmasının mahalleye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.