MARSU harekete geçti! Mardin'de 40 yıllık sorun tarih oluyor

3

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, yaptığı açıklamada göreve başladıkları günden bu yana özellikle ekonomik ömrünü tamamlayan, işlevselliğini yitiren ve fiziki su kayıplarının yüksek olduğu ana isale hatlarının yenilenmesine odaklandıklarını ifade etti. Ana isale hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erçin, Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında 18,5 kilometrelik Koyunlu ana isale hattını yenileyerek hizmete aldıklarını hatırlattı. Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan Kabala ana isale hattının yenilenmesine başladıklarını dile getiren Erçin, terfi merkezinden yerleşim birimine kadar olan güzergâh üzerinde birçok su kaybının ve fiziki kayıpların yaşandığı bir isale hattı olduğunu söyledi. Yenileme çalışmalarında tercih ettikleri düktil font boruların Avrupa ülkelerinin ana isale hatlarında yaygın olarak tercih edildiğini aktaran Erçin, "Burada 300'lük düktil boru seçildi. Özel bir boru. Özellikle kayıt dışı kullanım açısından da çok daha güvenli bir boru. Bu hattı olabildiğince kısa sürede, 100 günün altında bir sürede tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile emeği geçenlere teşekkür eden Kabala Mahallesi Muhtarı Feyzi Barak ise, mevcut ana isale hattında zamanla su veriminde düşüş yaşandığını belirterek, yenileme çalışmasının mahalleye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.