Bir kamyon ürünü bedava dağıttı! Duyan oraya koştu: Tonlarca ürün 10 dakikada tükendi

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Düşüncelerini paylaşan genç çiftçi Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için 8 ton patatesi dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık. Emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik" dedi.Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini belirten Doğan, tarlasında daha fazla verim almak için bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışacağını vurguladı.