Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Hatay'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin saati 19.12 olarak açıklanırken derinliği 18.35 km olarak kaydedildi. Deprem Hatay'da hissedildi.