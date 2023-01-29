Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Hatay'da da hissedildi
AFAD'da yer alan bilgilere göre Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da hissedildi.
29.01.2023 - 19:31 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin saati 19.12 olarak açıklanırken derinliği 18.35 km olarak kaydedildi. Deprem Hatay'da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-29
Saat:19:12:39 TSİ
Enlem:35.884 N
Boylam:35.784 E
Derinlik:18.35 km
Detay:https://t.co/4gdQLBdSoJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi