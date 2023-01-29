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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Hatay'da da hissedildi

AFAD'da yer alan bilgilere göre Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay'da hissedildi.

29.01.2023 - 19:31 |
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Hatay'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin saati 19.12 olarak açıklanırken derinliği 18.35 km olarak kaydedildi. Deprem Hatay'da hissedildi.

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    Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Hatay'da da hissedildi

    Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Hatay'da da hissedildi