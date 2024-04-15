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Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

15.04.2024 - 10:25 |
Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine 279 km uzaklığında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 09:06'da gerçekleşen depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.

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