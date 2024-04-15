Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
15.04.2024 - 10:25 |
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine 279 km uzaklığında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 09:06'da gerçekleşen depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [279.65 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-15
Saat:09:06:30 TSİ
Enlem:34.30444 N
Boylam:26.46778 E
Derinlik:6.39 km
Detay:https://t.co/PuGu3cDhoc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi