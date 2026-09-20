Kış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor

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Kışlık ekmek ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra komşuluk ve dayanışma kültürünün de yaşatıldığı yufka ekmek mesaisi, Andırın’da geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Adırın ilçesinde mahallelerde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yufka ekmek hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.