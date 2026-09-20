Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor
HaberlerGündem Haberleri Kış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor

Kış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor

20.09.2026 - 10:46Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş'ta kadınlar, kış mevsimi hazırlıkları kapsamında imece usulü yufka ekmek yapmaya başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor

Kışlık ekmek ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra komşuluk ve dayanışma kültürünün de yaşatıldığı yufka ekmek mesaisi, Andırın’da geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Adırın ilçesinde mahallelerde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yufka ekmek hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

2Kış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor

Komşuluk dayanışmasının da yaşatıldığı çalışmalarda kadınlar, hamur yoğurma, beze hazırlama, yufka açma ve pişirme işlerini imece usulüyle gerçekleştiriyor. Yufka ekmek yapımında un, tuz ve suyla hazırlanan mayasız hamur, büyük leğenlerde yoğrularak sert kıvama getiriliyor.

3Kış hazırlığı Kahramanmaraş'ta kendini gösterdi: Her mahallede kadınların elinde hayat buluyor

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılarak bezeler hazırlanırken, bezeler oklava yardımıyla ince şekilde açılıyor. Açılan yufkalar ise odun ateşinde kızdırılan sac üzerinde arkalı önlü pişiriliyor. Kuru halde saklanan yufkalar, tüketileceği zaman üzerine su serpilerek yumuşatılıyor ve sofralarda ekmek olarak kullanılıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi