AK Parti'nin ardından MHP de açıkladı: Cumhur ittifakı'nın adayı Erdoğan oldu

TBMM AK Parti Grubu, İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantıda, 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi ile beraber yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin aday belirlendi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi kararı alındı.

'OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR'

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 101'inci maddesi, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 7 ve 8'inci maddeleri ile 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesine işaret ederek, "TBMM AK Parti grup iç yönetmeliğine göre Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

MHP DE GRUP KARARI ALDI

AK Parti'nin ardından MHP de Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin karar aldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik" açıklamasında bulundu.