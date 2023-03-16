Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" mesajını paylaştı.

BOLU VALİLİĞİ: SAHADA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

DEPREM UZMANI ERSOY'DAN İLK YORUM!

CNN Türk Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 4.8'lik depremi değerlendirdi. Ersoy'un açıklamaları şöyle; 1999'da ard arda iki tane deprem olmuştu. Bir tanesi Kocaeli depremi 7.4, bir de Düzce depremi olmuştu 7.2. Düzce depreminin yaratan fayın bir ucu doğudaki ucu Bolu Dağı'na kadar gelmişti. Ve bizm bilgilerimiz teknik olarak şunu söyler; Bir bölgede deprem olmuşsa depremi yaratan fayın fay boyunca rahatlamış olur ve orada uzun bir süre deprem olmaz. Ama iki ucunda gelecekte yeni depremler beklenebilir. Gergin yerler oralardır.

Mesela bugün 4.8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık bunun Düzce depreminin doğu ucunda olduğu için bunu izlememiz gerekiyor. Çünkü nasıl batıya, Marmara Denizi'nin içerisine bir gerilim taşındıysa aynı şekilde Bolu tarafına da bir gerilim taşınmıştı. O yüzden 4.7 izlenmesi gereken bir deprem olarak duruyor.

ÖNCÜ BİR DEPREM Mİ?

Keşke bunu söyleyebilsek. Ama biliyorsunuz büyük deprem olmadan öncü depremi bilme şansımız yok. daha doğrusu büyük depremlerin gün ve saatini bilemiyoruz. Fakat olduğu yer açısından bir değerlendirme yaptığımızda 4.6, 4.4 gibi bir depremler aynı yerlerde oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde. O zaman da aynı şeyi söyledik. Bu büyük bir deprem beklentisi değil. Teknik olarak Düzce depreminin bittiği doğu kesiminin ucundaki fayda bir gerilimin olduğunu söylemek doğru olur. Hepimiz bunlara bakacağız. Nasıl bir seyir izliyor.