GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti'nin adayı Erdoğan oldu
ABONE OL

AK Parti'nin adayı Erdoğan oldu

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

16.03.2023 - 12:18 |
AK Parti'nin adayı Erdoğan oldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.

Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

KARAR RESMİLEŞTİ

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.

GÜNCEL HABERLER

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor

Pegasus'un Ankara-Moskova uçuşları başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının tek vücut olduğunu göstermiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının tek vücut olduğunu göstermiş olacağız