AK Partili Zengin: Kılıçdaroğlu ve çevresinde müthiş keskin dönüşler var

28 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU VE ÇEVRESİNDE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞLER VAR"

2. tur görüşmelerine ilişkin konuşan Özlem Zengin, "Ortaya konulan tablo, 2 turlu seçimi Türkiye ilk defa deniyor. Süreç sürprizler barındırıyor. Meclis ile ilgili tablonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Muhalefet bazı şeylere gereğinden fazla konsolide oldu. İkinci tura geldiğimizde Kılıçdaroğlu ve çevresinde müthiş keskin dönüşler var. Bu sefer sonucu gördüklerinde daha derin bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Sistemi parlamenter sistem ve 6'lı Masa üzerine kurmuşlardı, bu tamamen çökmüş oldu." dedi.

"KESKİN DÖNÜŞLER YAPTIĞINIZ ZAMAN SİZE İNANILMAZ"

"Yolun başında ne anlatıyorsak, ikinci turda da onu anlatıyoruz." diyen Özlem Zengin, "Radikal keskin dönüşler yaptığınız zaman size inanamaz. Bugün söylediklerinin hepsini dün söylemeliydi. Bu seçimden notlar çıkarsak, mesajları net söyleyenler, gerçekçi anlatanlar, her tarafa hitap edenler değil kendi seçmenine hitap edenler... HDP'yle ilgili kaygıların anlaşılmadığını düşünüyorum. Hem milliyetçilerden oy isteyeceksiniz hem HDP'lilerden oy isteyeceksiniz. Müthiş bir kafa karışıklığına sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI SEÇMENİNDE BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI VAR"

1. tur seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Zengin, "Ben toplamda baktığımda Cumhur İttifakı'nın aldığı oya bakıyorum. Kendi içinde geçişgenler var. Bu seçimdeki başarıyı kimsenin aşağıya çekme hakkı yok. Cumhur İttifakı olarak Meclis'teki çoğunluğu aldık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ezici farkla aldık. Millet İttifakı seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı var. CHP içinde bir kaynama var. 39 milletvekili tartışmalara neden olacak. Muhalefet seçmeninin kendisine muhatap bulamaması çok üzücü. " şeklinde konuştu.