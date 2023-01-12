AK Partili Şen, CNN Türk'te partisinin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlıyor. Mustafa Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Kınamamın en ağırı ile kınıyorum. Elbette halklara bir şey demiyorum. İsveç yönetimi buna izin vermesi ile bizzat bunu yapmış gibidir ve saygıyı hak etmez.

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Bir pazar aniden ansızın olabilir, bilmiyorum. Bu net değil, çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bu pazarlardan biri 18 Haziran'dır. Hepsi çalışılacak. 9 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim yapmaya kalkarsanız bu yeni son yapılan seçim kanunundaki değişikliğini uygulayamamış olursunuz. 18 Haziran ihtimali düşük olmak üzere bir seçenek hala. Sınav var, hac mevsimi var. Ondan daha uygun haftalar var. Bir yere karar verilir.

Bu bir erken seçim çalışması değil o yüzden bir Meclis feshi söz konusu değil. Kriz zamanlarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işe yaradığını gördük. Seçimin erken yapılması önemli değil. Önemli olan istikrarlı bir şekilde beş sene sonunda seçim olması.

AK PARTİ'NİN OY ORANI KAÇ?

Cumhurbaşkanımızın yüzde 52, Cumhur İttifakı'nın 50'nin üzerinde. AK Parti olarak bizim oy oranımız yüzde 41-42. 34'e düştüğünde bu ekranlarda çıkıp bunu da söyledim. Doğru neyse onu söylerim. Bizim söylediğimiz doğruya doğrudur. Biz AK Parti olarak adım adım yükseliyoruz. Bunun gereklerini yerine getiriyoruz. AK Parti yapı sökümü yapmıştır siyasette. Yıkmadan yeniden yapmıştır.

'KOMUTANLAR NEDEN ALKIŞLADI' POLEMİĞİNE TEPKİ

Darbeci generalleri alkışlamaya alışık oldukları için demokrat askerlerin başkomutanlarını alkışlamasını anlayamazlar. Çünkü demokrasiyi anlayamıyorlar. Onlar için demokrasi kendi bildiklerini halkın kabul etmesi.

"ZİHİNSEL OLARAK 2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYORUZ"

Bir parti 2028 seçimlerine hazırlanıyor. 2053'e kadar bütün bakanlıklar ne yapacağını, sıfır emisyonla nasıl yapılacağınız biliyor. Bakın 2053'ü planlıyoruz. 3 ay 5 ay sonra aday yapacağınız kişiyi daha bilmiyorsunuz, biz seçimi gün gün planladı. Siyasi olarak 2028 seçimleri planlıyoruz bir şimdiden.

Her aday adayı, kendisini aday olarak da görür. Ama bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Cumhurbaşkanımızın 3,4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada Kılıçdaroğlu var.

SEÇİM ANKETLERİ

Ukrayna-Rusya savaşı keşke olmasaydı. Savaş çok kötü bir şey. Ancak bu süreç Cumhurbaşkanımızın liderliğine 'level' atlattı. Küresel düzeyde liderliği pekişti. Türk milleti bunu görüyor. Anketlerde bilimsel kurallara ve etiklere uyanlar var, uymayanlar var.

Bu aylarda bu tipleri çok görürsünüz. Seçimden bir hafta sonra yoklar, göremezsiniz. 10 puan aşağıdan, 5 puan aşağıdan dezenformasyonu yapıyor. Seçimden sonra dediği gibi çıkmıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor. Diyor ki '2 puan fark olur.' Ben bu arkadaşların ipliğini pazara çıkarıyorum. Onların anketlerinde yine yine kazanamıyordu AK Parti, yine kazandı. Dün yalan söyleyene bugün neden inanayım. Rakamları görünce, sonuç tablosundan nerelerle oynadıklarını görüyorum.