AK Partili Mustafa Şen, son anket sonuçlarını CNN Türk'te açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin'in sorularını yanıtlıyor. Şen'in açıklamaları özetle şöyle: Suriye'ye yüzde 50 bir dönüş olursa bu çok ciddi bir rakam olur. Henüz şimdiden kesin bir sayı söylemek zor elbette.

AK PARTİ'DEN SON ANKETLER NE DİYOR?

Cumhurbaşkanımız bizden yüzde 50 istedi. Seçim oldu, Cumhurbaşkanımız hemen bir sonraki seçimin talimatını verdi. Onlara hazırlanacak, neler yapılacak. Kongre süreci içindeydik. Uygun zamanı kollayıp, bir kongre takvimimizi açıklayalım dedik. Sürekli sahada olalım dedik. Mahallelerde köylerde olalım dedik. Artık evlerimizde durmayacağız dedik. Hatta parti binalarında bile durmak yok. Bana gelip diyecek ki emekli maaşları. Gelip diyecek, bana kızacaksa kızacak. O benim seçmenim, yani siyasetin patronu. Vatandaş öyle diyorsa öyledir. Biz sürekli dışarda olduk. Sonra teşkilat başkanımız önce şehir buluşmalarını başlattı. Sonra kongre süreci başlattı.

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Yaz sonları CHP tarafından bir anket açıkladı. AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğunu açıkladılar. Ancak bizde hala CHP birinci gözüküyordu. Ben sürekli trendlere bakıyorum. CHP giderek aşağı, biz ise yukarı çıkıyoruz. Sonra da öngörülerimiz gerçekleşti. Geçen ay bir araştırmamızda bir puana yakın biz önde gözüküyordu. Bir diğer araştırmada daha belirgin bir öndeliğimiz vardı. Bir tanesinde ise CHP yarım puan öndeydi. Ben üçünü de değerlendiriyorum. Ama gösteriyor ki gelecek ay belirgin şekilde önde olacağız. Ben araştırmanın bilimsel olarak canını çıkarırım. O yüzden bana araştırma yaptırmayı herkes istemez. Ama sonunda bilimsel ölçütlerle bir araştırma ortaya çıkıyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜZDE 50 TALİMATI VAR'

Şu an 40'ın altındayız, 35'in üzerindeyiz o civardayız. Ancak yükseliş devam ediyor. Uyguladığımız iç ve dış politikalar her geçen gün biraz daha iyileştirilerek devam etmesi gerekiyor. En iyi yaptığınız şeyin de daha iyisini bulup yapmanız gerekiyor. İlk düzlük yüzde 42. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı bizim yeni şeyler çalışmamız gerekiyor. AK Parti şikayeti görüp alacak, bunu almaktan da çekinmeyecek. Biz yazın herkes tatil yaparken şehirlerdeydik.

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AK PARTİ'NİN OYLARI NEDEN YÜKSELİŞTE?

Erdoğan'ın liderliği her zaman birinci sırada. Rakipleri olarak piyasaya sürülmeye çalışılanların toplamından daha fazla bir oy oranına sahip. Elbette bizim sahada olmamızın da etkisi var. Vatandaş şunu biliyor, biz olağan dışı bir olay yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için 200 binden fazla insan çalışıyor. Bir şehir büyüklüğünde insan gece gündüz orada çalışıyor. Vatandaş bunların farkında.