AK Partili Kasapoğlu: Hemşehrilerimizle yüreklerimiz birlikte atıyor

Haberin Devamı

Dr. Kasapoğlu; “Birkaç gün önce hem şahsım hem de ailemiz için çok kıymetli bir ismi, amcamız Prof. Dr. Asım Kasapoğlu’nu ebediyete uğurladık. Amcamızın mekânı cennet olsun. Bu vesile ile taziye için arayan, mesaj gönderen, cenaze törenine katılan herkese teşekkür ediyor, sizlere ve tüm sevdiklerinize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.

Bugünkü buluşmada emeği olan dostlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı. Karşısındakini anlama, empati kurma ve dayanışma ayı. Ramazan ayının kendine özel bir bereketi var. Rabbim hepimize bu bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Bugün Manisalı hemşehrilerimizle beraberiz. Hem İzmir’imize hem de ülkemize değer katan kıymetli hemşehrilerimiz bugün bu bereket sofrasını onurlandırdılar. Bu onuru bize yaşatan her misafirimize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Bu gök kubbenin altında hep birlikte yaşıyoruz. Ancak çağın getirmiş olduğu meşgaleler var. İletişim çağında yaşamış olduğumuz iletişimsizlikler var. Ancak biliyoruz ki bizim gönlümüz birlikte çarpıyor, yüreklerimiz birlikte atıyor. Bir araya gelemediğimiz zamanlarda bile aramızda bir gönül köprüsü var. Ama istiyoruz ki bu köprüyle iletişimimizi daha da güçlendirelim. Birlikteliğin sinerjisini arttırmak, bu sinerjiyi daha güçlü hale getirmek mümkün. İnşallah bu birlikteliği bundan sonra daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bizim gönül kapımız her zaman sizlere açık. Hem Ankara’da hem İzmir’de sizlerin hizmetinizdeyiz. Memleketimiz için insanlık için bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da yine birlikte gayret etmeye birlikte koşmaya, yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Rabbim Ramazan Bayramı’na da hep beraber hayırlısıyla ulaşmayı nasip etsin.” İfadelerinde bulundu.

Haberin Devamı

Konuşmasının sonunda davetlilerle özel olarak sohbet eden Kasapoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini not alıp kendileriyle mutlaka iletişimde kalacaklarını söyledi.